التحفظ على رئيس تحرير "مصر العربية" وتحريز 28 جهازا بالدقي

تحفظت الإدارة العامة لمباحث المصنفات على 28 جهاز بث وكمبيوتر من موقع مصر العربية بعد إغلاقه لعمله دون ترخيص وتم ضبط عادل صبري رئيس تحرير الموقع واقتياده لديوان قسم الدقي لحين عرضه صباح غد الأربعاء على النيابة العامة.



وكشفت مصادر أمنية ان الموقع اتخذ من شقة بميدان المساحة بالدقي مقرا له وأشارت التحريات الي عمله وممارسة القائمين عليه العمل الاعلامي دون الحصول علي تراخيص، فانتقلت قوة أمنية من مباحث المصنفات لمقر الموقع وتم التحفظ علي 28 جهازا.