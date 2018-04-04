وزير القوى العاملة: إصدار شهادة أمان لأكبر عدد من العمالة غير المنتظمة.. فيديو

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن إجمالي شهادات أمان في مصر، وصل إلى 520 مليون جنيه حتى الآن.





وأضاف "سعفان" خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة ، نهدف إلى إصدار شهادة أمان لأكبر عدد من العمالة غير المنتظمة في مصر، وتابع: أحد أصحاب العمل أكد أن إنتاج العمال لديه زاد عن المعدل الطبيعي خلال أيام الانتخابات الرئاسية 2018.



