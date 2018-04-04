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وزير القوى العاملة: إصدار شهادة أمان لأكبر عدد من العمالة غير المنتظمة.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 12:13 ص
صدى البلد
عبير جلال
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن إجمالي شهادات أمان في مصر، وصل إلى 520 مليون جنيه حتى الآن.

وأضاف "سعفان" خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة ، نهدف إلى إصدار شهادة أمان لأكبر عدد من العمالة غير المنتظمة في مصر، وتابع: أحد أصحاب العمل أكد أن إنتاج العمال لديه زاد عن المعدل الطبيعي خلال أيام الانتخابات الرئاسية 2018. 

وتابع: "ندعو جميع أصحاب الأعمال للاشتراك مع القوى العمالة لإصدار شهادة أمان للعاملين لديهم، وهناك استجابة كبيرة من قبل أصحاب الأعمال لإصدار شهادة الأمان للعمال لديهم، مشيرًا إلى أنه يجرى الآن حصر وخريطة معلوماتية لكل أنواع العمالة في مصر.

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