محمد مصيلحي: فوز الاتحاد السكندري على طنطا كان سر البقاء في الدوري.. فيديو

قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن فوز فريق الاتحاد علي طنطا كان كلمة السر في بقاء الاتحاد بالدوري، وإلا كان الفريق سيهبط درجة ثانية.



ولفت مصيلحي خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج الحريف، المذاع على فضائية دي ام سي سبورتس، إلى أن نادي الاتحاد السكندري كبير بقيمته، وليس هو من أنقذه.



وأشار مصيلحي إلى أنه تسلم إدارة النادي ولم يكن به مليم واحد، ودفع مصاريف الانتخابات من جيبه الخاص، ولكن الوضع تغير بشكل كبير في الوقت الحالي.

