ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد مصيلحي: فوز الاتحاد السكندري على طنطا كان سر البقاء في الدوري.. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:54 م
محمد مصيلحي، رئيس
محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري
عمرو ابوبكر
قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن فوز فريق الاتحاد علي طنطا كان كلمة السر في بقاء الاتحاد بالدوري، وإلا كان الفريق سيهبط درجة ثانية.

ولفت مصيلحي خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج الحريف، المذاع على فضائية دي ام سي سبورتس، إلى أن نادي الاتحاد السكندري كبير بقيمته، وليس هو من أنقذه.

وأشار مصيلحي إلى أنه تسلم إدارة النادي ولم يكن به مليم واحد، ودفع مصاريف الانتخابات من جيبه الخاص، ولكن الوضع تغير بشكل كبير في الوقت الحالي.

ترشيحاتنا

مقتل سيدة وإصابة 5 فى إطلاق نار بالقرب من مقر "يوتيوب" بكاليفورنيا

الحكومة: توفير 600 ألف "تابلت" للطلاب كمرحلة أولى للعام الدراسي الجديد

إصابة قوية لأحمد قطب لاعب الأهلي في نصف نهائي «إفريقيا للطائرة»

احذروا.. «الحوت الأزرق» يقتل شباب مصر

ظلام دامس يخيم على أحياء في جدة والمدينة ومكة بسبب انقطاع الكهرباء

وزير البيئة: تعديلات سريعة لرسوم قانون النظافة

دورى ابطال اوروبا.. "مارسيلو" يسجل ثالث أهداف الريال في مرمى اليوفي.. فيديو

شاهد .. ماذا كتب الشباب على قبر أحمد خالد توفيق

شاهد.. هدف رونالدو العالمي أمام يوفنتوس

فى ذكرى وفاة الفنانة درية أحمد.. تعرف على سر غضبها الشديد من نجلتها سهير رمزي

خالد الجندي يكشف عن «عبادة» تجعلك مرافقًا للنبي في الجنة

دورى ابطال اوروبا .. «رونالدو» يضيف هدفا عالميا للريال في مرمى يوفنتوس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شباب التايكوندو يصل تونس لخوض تصفيات الأولمبياد وبطولة العالم

رئيس «سكك حديد مصر» في حوار مع «صدى البلد»: التعاقد على توريد 100 جرار وإعادة تأهيل 81 أخرى.. طفرة كبيرة في المنظومة بحلول 2022.. ومراعاة «محدودي الدخل» في زيادة أسعار التذاكر

وائل جسار يطلق كليب «حب ومتحبش» على «أنغامي».. صور

السمنة المفرطة تحول حياة "أميمة" إلى جحيم.. وزنها وصل لـ 250 كيلو وتنتظر المساعدة.. صور

شاهد .. ماذا كتب الشباب على قبر أحمد خالد توفيق

فيديو

«جورج زامفير»: «أشعر بأصول مصرية في جيناتي».. فيديو
الاتحاد السكندري: فتح خطوط اتصال مع الأهلي لضم لاعبين في الموسم الجديد.. فيديو
محمد مصيلحي: فوز الاتحاد السكندري على طنطا كان سر البقاء في الدوري.. فيديو
محمد مصيلحي: وزير الشباب سبب عودتي لرئاسة الاتحاد السكندري.. فيديو
لاعب إسكواش ينسحب أمام منافسه المصاب: كان الأجدر باللقب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟