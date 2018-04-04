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فكر دينى

أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 12:11 ص
الدكتورة سماح عزب
الدكتورة سماح عزب أستاذ التفسير بجامعة الأزهر
محمد شحتة
قالت الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن حفظ القرآن الكريم بدون تعلّم معانيه للصغار والكبار فيه خطورة شديدة.

وأضافت "عزب"، فى حوار مع "صدى البلد"، أن القرآن نزل ليكون دستور الأمة ويجب علينا فهمه وتطبيقه فى حياتنا وليس لحفظه دون فهم معانيه، منوهة بأننا نفعل خطأ كبيراً جداً بوضعنا للمصاحف فى البيوت والسيارات دون فتحها قائلة: "هذا مثل الذي معه وصية للسعادة ويتركها مُغلقة".

وأشارت إلى أنه لابد من حفظ القرآن ومعرفة معانيه من مصادره الصحيحة، مؤكدة أن سبب تعلق الناس بالإمام الشعراوى، هو القبول من الله تعالى أولاً، كما أن الشعراوى أخذ العلم من أصوله وابتدى إيصاله للعوام بأسلوب سهل يصل للجميع ويسهل تطبيقه فى حياتنا.

وأوضحت، أن الشعراوى، كان يبحث عن الآراء الوسطية ويزيل الشبهات أمام الناس ويحل مشكلاتهم بأبسط الحلول.

ونصحت "عزب"، طلاب العلم الجدد أن يقرأوا كثيرًا للإمام الشعراوى، قائلة: "هو مثلى الأعلى فى التفسير".
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور
أستاذ بالأزهر: «الشعراوي» مثلي الأعلى.. وهذا سبب حب الناس له.. فيديو وصور

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