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أخبار العالم

خبراء: «جونسون» خاطر بمنصبه عندما كذب بشأن تورط روسيا في تسميم «سكريبال»

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:36 ص
صدى البلد
حنين الشريف
أكد الخبراء في معمل "بورتون داون" البريطاني أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر الغاز السام المستخدم في تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال في منطقة سالزبري بالقرب من لندن، وهو ما يعني أن بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني خاطر بمنصبه عندما كذب في تسجيل فيديو بشأن العثور على أدلة تدين روسيا.

وأشار تقرير لموقع "روسيا اليوم" إلى أن جونسون في بيانه الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وأدلى به لإحدى القنوات التليفزيونية الألمانية قد أكد أن تقرير المعمل كان حاسما بشأن مصدر الغاز، وهو الأمر الذي نفاه خبراء المعمل في وقت لاحق.

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