ماذا يحدث لجسمك حين تتوقف عن تناول السكر

السكر من أخطر المواد الغذائية على الجسم ويسمى بالسم الأبيض لذلك حذّر دكتور خالد يوسف أخصائى التغذية من تناوله وأشار لفوائد كثيرة تشعرين بها عندما تتوقفين عن تناوله فعندها ستتوقفون عن الشكوى من الإرهاق والإجهاد والمود السيئ وآلام العضلات والحرقان فى العظام .



