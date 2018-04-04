ماذا يحدث لجسمك حين تتوقف عن تناول السكر

السكر من أخطر المواد الغذائية على الجسم ويسمى بالسم الأبيض لذلك حذّر دكتور خالد يوسف أخصائى التغذية من تناوله وأشار لفوائد كثيرة تشعرين بها عندما تتوقفين عن تناوله فعندها ستتوقفون عن الشكوى من الإرهاق والإجهاد والمود السيئ وآلام العضلات والحرقان فى العظام .
فعندما تستبدلينه بملعقة عسل نحل أو سكر دايت ستتحسن صحتك وينقص وزنك لأن السكر من اخطر المواد الغذائيه علي الجهاز الهضمي والمناعي بسبب تحفيزه لهرمون الأنسولين بطريقة خاطئة تسبب تأرجح نسبة الجلوكوز بين ارتفاع وانخفاض بالدم بسرعة ، مما يؤدي الى التهابات أنسجة وخلايا الجسم والمخ والجلد وتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة ظهور التجاعيد وأعراض الضعف والإرهاق العام .