الهند تلغي خطة لمعاقبة الصحفيين بسبب "الأخبار الكاذبة" بعد انتقادات

أمر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء بسحب قواعد تعاقب الصحفيين الذين يتم تحميلهم مسؤولية نشر "أخبار كاذبة" دون أن يقدم سببا للتغيير وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الإجراءات.



وصدر الأمر بعد انتقادات من الصحفيين وساسة معارضين قالوا إن القواعد تمثل هجوما على حرية الصحافة ومحاولة من حكومة مودي لتقييد حرية التعبير قبل الانتخابات العامة المقررة بحلول العام القادم.



كانت وزارة الإعلام والإذاعة قالت مساء أمس الاثنين إن الحكومة ستلغي اعتماد الصحفيين الذين ينشرون "أخبارا كاذبة".



وبعد تدخل مودي أعلنت الوزارة سحب القواعد الجديدة في بيان على الإنترنت.



ورحب الصحفيون بسحب القواعد لكنهم لم يستبعدوا احتمال أن تكون "بالون اختبار" لفرض مزيد من القيود على الصحافة.



وقال نادي الصحافة في بيان "إصدار أمر حكومي يقيد الركن الرابع من أركان ديمقراطيتنا ليس الحل".



وجرت تلك الأحداث في الهند بعدما وافقت ماليزيا قبل عدة أيام على قانون يعاقب بالسجن لما يصل إلى ست سنوات عن تهم نشر "أخبار كاذبة".



وتدرس دول أخرى في جنوب شرق آسيا، منها سنغافورة والفلبين، كيفية التصدي "للأخبار الكاذبة" لكن نشطاء حقوق الإنسان يخشون إمكانية استخدام قوانين لمكافحتها لتقييد حرية التعبير.



وفي العام الماضي تراجعت الهند ثلاثة مواقع إلى المرتبة 136 بين 180 دولة على مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة في العالم.