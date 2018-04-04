برلماني: مصر ستشهد طفرة غير مسبوقة في الأربع سنوات المقبلة

قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، إن الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ستشهد مزيدًا من الاستقرار والمشاريع القومية، بالإضافة لجنى ثمار ما تم على أرض الواقع بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية.





وأوضح "العميري"، فى بيان صحفي له، أن الشعب المصري حينما نزل بالملايين فى ايام الانتخابات الرئاسية كان على يقين بأنه يختار رجل المرحلة ونزل من أجل اختيار الرجل المناسب فى الموقع المناسب، مضيفا أنه على الرغم من كل المحاولات التي كانت تهدف للمقاطعة أطلقتها مجموعة من الأشخاص المغرضين والممولين من الخارج إلا أن وعى وصلابة المصريين وحبهم لوطنهم أفشل كل هذه المخططات.



