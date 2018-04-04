«التعليم المجتمعي» بالفيوم يحتفل بفوز «الرئيس» على طريقتهم.. صور

احتفلت إدارة التعليم المجتمعي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية ثانية .





وأقيمت الاحتفالية على ضفاف بحيرة قارون بحضور سومية محمد، مديرة ادارة التعليم المجتمعى بالفيوم، وسيد الليمونى مدير التعليم المجتمعى بإدارة سنورس التعليمية.





وقال، الليموني إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم الشرق وله إنجازات عملاقة وواعدة ولا تنسى قناة السويس الجديدة وشبكات الطرق وزراعة ملايين الأفدنة وتطوير الجيش المصري والشرطة والإسكان والعديد من الإنجازات العملاقة في مصر واستكمال البناء والتنمية.



