تراجع حصيلة إقرارات ضرائب الأشخاص لـ 3.144 مليار جنيه في 3 شهور

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، تراجع حجم إقرارات الضرائب للأشخاص الطبيعية خلال موسم التحصيل الضريبي الذي بدأ أول يناير حتي نهاية مارس الماضي مسجلا 2.115 مليون إقرار بحصيلة بلغت 3.144 مليار جنيه، ومقارنة بـ 2.118 مليون اقرارا بـ3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وذكر وزير المالية في تصريحات خاصة علي هامش مؤتمر الدفع والتحصيل والاقرارات المميكنة بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" وشركة إكسيل للخدمات التكنولوجية، أن نسبة مساهمة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي تعد ضئيلة إذ تبلغ أقل من 14% ولا يتوافق مع معدلات العالمية للتحصيل الضريبي.





وأعلن وزير المالية أن الوزارة تسعي لرفع تلك النسب إلي ما بني 17 حتي 18% من الناتج المحلي الاجمالي بالاعتماد علي الحصر الضريبي وتيسير الإجراءات الممنوحة لممولي الضرائب بالإضافة للاهتمام بالبيئة التشريعية والتقنية لتطوير المصالح الإيرادية بما في ذلك الضرائب العامة والعقارية ومصلحة الجمارك.





وتستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبية بقيمة 603.92 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري لم تحقق منها سوي 248.8 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري.



