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برلمان

برلمانية: الشعب المصري خاض ملحمة حقيقية في الانتخابات

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
أحمد أيمن
تقدّمت النائبة ايفيلين متي، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه فى انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم أجمع وجسد المصريون فيها ملحمة، أعربوا فيها عن رغبتهم القوية فى الاصطفاف خلف رئيسهم متكاتفين يدًا واحدة، لاستكمال بناء مصر الحديثة ومسيرة التنمية.

وأضافت متى في بيان لها، أن الشعب المصرى خاض ملحمة حقيقية فى الانتخابات لاستكمال مسيرة البناء، وأن تصويت عشرات الملايين للرئيس السيسى، رسالة للعالم بأن الشعب المصرى داعم للرئيس فى الولاية الرئاسية الثانية، كما أن الشعب برهن بنزوله بكثافة للجان الانتخابات لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى، على وعيه بقضايا الوطن، وتحدياته، ووقوفه خلف البلد وقيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات، واستكمال تطهير البلاد من الإرهابيين والمتآمرين والخونة.

وأشادت ايفلين متى بالدور الرائع للقوات المسلحة والشرطة فى تأمين اللجان، وتقديم كل التسهيلات لجموع الناخبين، وهى الصورة المشرفة التى نقلتها جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية وبدور الإعلام المصرى بكل وسائطه، الذى التزم بالموضوعية والمصداقية.

وأضافت أن المصريين قدموا نموذجاً مشرفاً فى الانتخابات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استكمالاً للمشروعات العملاقة والإنجازات التى تحققت طيلة الفترة الماضية.

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