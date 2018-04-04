«الحرية»: قوات الأمن أدوا دورًا بطوليًا في تأمين الانتخابات الرئاسية

تقدم المستشار أحمد البحيري عضو الهيئة العليا لحزب الحرية، عن شكره وتقديره التام للدور البطولي الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في تأمين العملية الانتخابية وفي تأمين اللجان والقضاة طوال فترة الانتخابات الرئاسية.





وقال البحيري في بيان له، ان الدور البطولي للقوات المسلحة ومعها رجال الشرطة البواسل أدى إلى شيوع جو من الأمان والاستقرار التام ومرور الانتخابات الرئاسية بكل انسيابية.





وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية كانت اختبار جدي إزاء كل التهديدات والأخطار تجاه الوطن لكن الجيش والشرطة استطاعا القيام بمسؤولياتها تجاه الوطن وتجاه كل المصريين.



