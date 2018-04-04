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رياضة

«زيدان» لـ «كريستيانو»: هدفي في «ليفركوزن» عام 2002 أفضل من «مقصية» يوفنتوس اليوم

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:49 ص
مقصية رونالدو أمام
مقصية رونالدو أمام يوفنتوس
محمد رشاد
أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على تقديم فريقه الملكي مباراة عظيمة أمام يوفنتوس، مشددًا في الوقت نفسه أن بطل إيطاليا لن يستسلم في مباراة الإياب، في إشارة إلى الشخصية العنيدة للسيدة العجوز.

وقال "زيدان" في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: «نحن قدمنا مباراة عظيمة والفوز بثلاثية ليس سهلاً، لقد عانينا قليلاً الليلة، لكننا نعلم أننا إذا لعبنا بصورة هجومية، سوف نتسبب بالصعوبات لأي فريق».

وأضاف "زيدان"، أن كريستيانو رونالدو يعيش أفضل لحظاته، ولاعبو ريال مدريد سعداء بوجوده، ويتوجب علينا الاحتفال الليلة.

ومازح "زيدان" نجم فريقه رونالدو، قائلاً: هدفي في باير ليفركوزن بمدينة "جلاسكو" بنهائي تشامبيونزليج عام 2002، أفضل من هدف كريستيانو اليوم الذي سجل بمقصية.

وختم "زيدان" تصريحاته: ما يتوجب عليه التفكير في مباراة الإياب، هو العمل بصورة جادة لأنه يوفنتوس لن يستسلم.

ومن المقرر أن يوجه ريال مدريد نظيره يوفنتوس في لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل في ملعب "سانتياجو برنابيو".

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