«زيدان» لـ «كريستيانو»: هدفي في «ليفركوزن» عام 2002 أفضل من «مقصية» يوفنتوس اليوم

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على تقديم فريقه الملكي مباراة عظيمة أمام يوفنتوس، مشددًا في الوقت نفسه أن بطل إيطاليا لن يستسلم في مباراة الإياب، في إشارة إلى الشخصية العنيدة للسيدة العجوز.





وقال "زيدان" في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: «نحن قدمنا مباراة عظيمة والفوز بثلاثية ليس سهلاً، لقد عانينا قليلاً الليلة، لكننا نعلم أننا إذا لعبنا بصورة هجومية، سوف نتسبب بالصعوبات لأي فريق».





وأضاف "زيدان"، أن كريستيانو رونالدو يعيش أفضل لحظاته، ولاعبو ريال مدريد سعداء بوجوده، ويتوجب علينا الاحتفال الليلة.





ومازح "زيدان" نجم فريقه رونالدو، قائلاً: هدفي في باير ليفركوزن بمدينة "جلاسكو" بنهائي تشامبيونزليج عام 2002، أفضل من هدف كريستيانو اليوم الذي سجل بمقصية.



