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أبو العطا: العالم انبهر باحتفالات ملايين المصريين بفوز السيسي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:16 ص
صدى البلد
أحمد أيمن
أكد الدكتور حسين ابو العطا النائب الاول لرئيس حزب مصر الثورة ان اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية ووصول عدد المشاركين فيها لاكثر من 24 مليون مواطن وحصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على اكثر من ٩٧٪؜ من الأصوات انما هو دليل قاطع على حرص الشعب المصرى العظيم على بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة الديمقراطية وايضا دليل على الشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الرئيس السيسى فى قلوب وعقول كل المصريين.

وقال " ابو العطا " فى بيان له، إن العالم كله انبهر باحتفالات المصريين بفوز الرئيس السيسى وقيام المصريين برفع الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى فى مختلف الميادين والشوارع على مستوى الجمهورية مؤكدا هذا النجاح الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يستحقه عن جدارة لما قام به من إنجازات غير مسبوقة ومبهرة خلال فترة رئاسته الأولى لمصر وشعبها كما ان الشعب المصرى يدرك تماما ان الرئيس السيسى قبل ان يتولى منصبه الرئاسى فى الفترة الرئاسية الاولى حمل روحه على كفه لإنقاذ هذا الوطن وتخليصه من قوى الإرهاب والشر والظلام من خوارج هذا العصر.

وتقدم الدكتور حسين ابو العطا بالتهنئة للرئيس السيسى وللشعب المصرى معربا عن ثقته الكاملة فى قدرة الرئيس السيسى على استكمال المشروعات القومية الكبرى التى حققها لمصر وشعبها وبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة وتخليص مصر كلها من الارهاب والارهابيين خوارج هذا العصر.

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