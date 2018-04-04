حبس لصين سرقا محتويات شقة في الرحاب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس لصين 4 أيام سرقا محتويات شقة بالرحاب.



وكانت معلومات قد وردت لمباحث قسم شرطة مدينة نصر اول من أحد موظفي بنك فى شارع عباس العقاد بقيام شخص بصرف شيك ب 450.000 ألف جنيه غير خاص به مستحق الصرف لصالح سيدة.



بالانتقال أمكن ضبط عاطلين وبحوزتهما سيارة عثر بداخلها على ريسيفر وشاشة و3 مروحة و 4 سماعات وبعض الملابس وكاميرا تصوير.



وبعد مناقشتهما عن مصدر الشيك والمضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مسكن ربة منزل ومقيمة بمدينة الرحاب بأسلوب " التسلق " والمحرر بشأنها محضر بتلك الواقعة.

