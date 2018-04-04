«أليجري»: كانت لدينا فرصة للتعادل أمام الريال وتحسنّا عن نهائي «كارديف»

أكد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لـ"يوفنتوس"، أن فريقه لعب جيدا أمام ريال مدريد على الرغم من الهزيمة بثلاثية دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب يوفنتوس أرينا فى إطار مباراة الذهاب لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.





وتحدث أليجري عقب المباراة لشبكة "ميدياست" الإيطالية قائلا: "عندما تواجه فريقا مثل ريال مدريد فأنت تحتاج لبعض الحظ وأن يكون رونالدو في ليلة سيئة، ليس مصادفة إنهم توجوا بدوري الأبطال ثلاث مرات في آخر أربع سنوات".





وواصل "كانت لدينا فرصة للتعادل ولكننا لم نستغل الأمر أنا حزين لاستقبالنا الهدف الثالث كان ينبغي علينا أن نحاول إيقاف النتيجة عند التأخر بهدفين فقط ومحاولة تحقيق شيئ تاريخي في إسبانيا".





وعلق، عن الفارق بين تلك المباراة والهزيمة أمام ريال مدريد في نهائي ذات البطولة الموسم الماضي في العاصمة الويلزية كارديف، قائلاً: "أعتقد أن نسق لعبنا تحسّن ولكن بعد طرد ديبالا وتسجيل رونالدو لهدفه المُبهر أصبحت الأمور مستحيلة".



