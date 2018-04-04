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حوادث

حبس 3 سودانيين لسرقتهم أموال فتاة في الأزبكية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:13 ص
حبس متهم
حبس متهم
عمرو المصري
أمرت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار أحمد عبد السلام جمعة، بحبس 3 أشخاص سودانيي الجنسية 4 أيام عقب قيامهم بسرقة 1900 جنيه من فتاة بأسلوب "النشل والاحتكاك". 

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بعد استيقافها داخل محل شهير لبيع الحلويات بالمنطقة.

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