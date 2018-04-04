ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ
ﻋﺎﺟﻞ
خالد الغندور: «البدري» و«السعيد» ضمن قائمة ضحايا رامز جلال في روسيا.. فيديو
وزير الإسكان: طرح 35 ألف «شقة» للحجز بدار مصر بدءًا من يوليو المقبل
عمرو أديب يطلب المشاركة فى برنامج رامز جلال مقابل 50 ألف دولار.. فيديو
التحفظ على رئيس تحرير "مصر العربية" وتحريز 28 جهازا بالدقي
مقتل سيدة وإصابة 5 فى إطلاق نار بالقرب من مقر "يوتيوب" بكاليفورنيا
برلماني: أصحاب المعاشات يتقاضون العلاوات الماضية بأثر رجعي
ظلام دامس يخيم على أحياء في جدة والمدينة ومكة بسبب انقطاع الكهرباء
الشرطة الأمريكية: إصابات في إطلاق نار على مقر "يوتيوب".. والمسلح طليق
الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا للتهنئة من نظيره اليمنى
البشير يتسلم دعوة من الملك سلمان للمشاركة في تدريبات عسكرية
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
EN
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 55 : 06 ص
القائمة
الرئيسية
أهم الأخبار
ملفات
أخبار البلد
برلمان
محافظات
حوادث
رياضة
فن
توك شو
اقتصاد
القراء يكتبون
أخبار العالم
بنات البلد
منوعات
سيارات
ساحة رأي
فكر دينى
ثقافة
فيديو
صور
القراء يكتبون
المزيد
أخبار العالم
بنات البلد
منوعات
سيارات
ساحة رأي
فكر دينى
ثقافة
فيديو
صور
خالد الغندور: لاعبو الزمالك «اشتكو» من ضغوط مرتضى منصور.. فيديو
خبير منشطات يكشف حقيقة إيقاف محمد صلاح وعدم المشاركة في المونديال.. فيديو
ريال مدريد يلحق بـ يوفنتوس هزيمة لم تحدث على ملعبه منذ 19 عامًا
بشرى نبوية للمرأة.. «4 أمور» تدخلك الجنة
خضيرة: لعبنا بطريقة سيئة في الشوط الأول.. ورونالدو غير كل شيء
جورج وسوف يصل طابا استعداداً لإحياء مهرجان الربيع.. صور
خالد الغندور يفجر مفاجأة حول حل مجلس إدارة الزمالك.. فيديو
خالد الغندور: «البدري» و«السعيد» ضمن قائمة ضحايا رامز جلال في روسيا.. فيديو
تراجع حصيلة إقرارات ضرائب الأشخاص لـ 3.144 مليار جنيه في 3 شهور
المدرب العام للفراعنة: من الظلم أن يكون اسم المنتخب مرتبطاً بمحمد صلاح
حوادث
حبس 3 سودانيين لسرقتهم أموال فتاة في الأزبكية
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:13 ص
Tweet
حبس متهم
عمرو المصري
أمرت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار أحمد عبد السلام جمعة، بحبس 3
أشخاص
سودانيي الجنسية 4 أيام عقب قيامهم بسرقة 1900 جنيه من فتاة بأسلوب "النشل والاحتكاك".
اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بعد استيقافها داخل محل شهير لبيع الحلويات بالمنطقة.
Tweet
ترشيحاتنا
أبو العطا: العالم انبهر باحتفالات ملايين المصريين بفوز السيسي
تعرف على تعليق شقيقة «كريستيانو رونالدو» بعد الفوز
خالد الغندور يفجر مفاجأة حول حل مجلس إدارة الزمالك.. فيديو
خالد الغندور: «البدري» و«السعيد» ضمن قائمة ضحايا رامز جلال في روسيا.. فيديو
خضيرة: لعبنا بطريقة سيئة في الشوط الأول.. ورونالدو غير كل شيء
بشرى نبوية للمرأة.. «4 أمور» تدخلك الجنة
ريال مدريد يلحق بـ يوفنتوس هزيمة لم تحدث على ملعبه منذ 19 عامًا
«الأهلي» يكشف حقيقة تدخل «أبو ريدة» لحل أزمة «الكاف»
خبراء: «جونسون» خاطر بمنصبه عندما كذب بشأن تورط روسيا في تسميم «سكريبال»
أستاذ بالأزهر توضح سبب التعبير بقوله "وليضربن" فى آية الحجاب.. فيديو
رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويعتلي صدارة هدافي العالم لأول مرة هذا الموسم
مركز الداخلة ينظم احتفالية بمناسبة فوز الرئيس السيسي.. صور
تعليقات فيسبوك
تعليقات صدى البلد
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ
خالد الغندور يفجر مفاجأة حول حل مجلس إدارة الزمالك.. فيديو
خبير منشطات يكشف حقيقة إيقاف محمد صلاح وعدم المشاركة في المونديال.. فيديو
ظلام دامس يخيم على أحياء في جدة والمدينة ومكة بسبب انقطاع الكهرباء
عمرو أديب يطالب المصريين بتحرير محاضر ضد جيرانهم بسبب إهدار المياه.. فيديو
رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويعتلي صدارة هدافي العالم لأول مرة هذا الموسم
التحفظ على رئيس تحرير "مصر العربية" وتحريز 28 جهازا بالدقي
برلماني: أصحاب المعاشات يتقاضون العلاوات الماضية بأثر رجعي
خالد الغندور يعلن عن وجهة «مصطفى فتحي» القادمة بالانتقالات الصيفية.. فيديو
خالد الغندور: «البدري» و«السعيد» ضمن قائمة ضحايا رامز جلال في روسيا.. فيديو
«العموم البريطاني» يواصل تدخله في الشأن المصري ويطالب بعودة الإخوان
الفنانة «وفاء سالم» تعتزل الفن نهائياً.. فيديو
«فانتا»: المنتخب ليس مؤسسة خيرية.. و«أبو تريكة» أصبح من الماضي
أحمد موسى يطلق هاشتاج «#مصر بتفرح» بعد فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية.. فيديو
ملك البحرين يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي
السلاب : المصريون أكدوا للعالم ثقتهم في قيادة السيسي لمسيرة البناء والتنمية
ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا
إيهاب جلال يرفض استقلال أتوبيس الزمالك بعد الخسارة من الإسماعيلي
الأهلي على أعتاب تحطيم 6 أرقام قياسية في تاريخ الدوري الممتاز
خالد الغندور يسخر من مرتضى منصور.. لهذا السبب
ريهام سعيد تهدد بفسخ تعاقدها مع قناة «النهار»
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
لقطات عن حياة الناشطة "ويني مانديلا".. صور
مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور
رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويعتلي صدارة هدافي العالم لأول مرة هذا الموسم
شباب التايكوندو يصل تونس لخوض تصفيات الأولمبياد وبطولة العالم
رئيس «سكك حديد مصر» في حوار مع «صدى البلد»: التعاقد على توريد 100 جرار وإعادة تأهيل 81 أخرى.. طفرة كبيرة في المنظومة بحلول 2022.. ومراعاة «محدودي الدخل» في زيادة أسعار التذاكر
فيديو
خالد الغندور: لاعبو الزمالك «اشتكو» من ضغوط مرتضى منصور.. فيديو
خبير منشطات يكشف حقيقة إيقاف محمد صلاح وعدم المشاركة في المونديال.. فيديو
خالد الغندور يفجر مفاجأة حول حل مجلس إدارة الزمالك.. فيديو
خالد الغندور: «البدري» و«السعيد» ضمن قائمة ضحايا رامز جلال في روسيا.. فيديو
جورج زامفير: اكتشفت معنى السعادة في آلة «البان فلوت» فهي صديقي المفضل.. فيديو
ﺗﺼﻮﻳﺖ
هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟
نعم
47%
لا
40%
لا أهتم
13%
هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟
نعم
لا
لا أهتم
تصويت
النتائج
ساحة رأي
شاذلي دنقل يكتب: "في انتظار الموازنة"
زين ربيع شحاتة يكتب: سيناء تخرج من صفقة القرن المزعومة
د.نهلة جمال محمد تكتب: آفة تغتال البراءة
رائد مقدم يكتب: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية
أرسل مشاركتك