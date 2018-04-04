جورج زامفير: اكتشفت معنى السعادة في آلة «البان فلوت» فهي صديقي المفضل.. فيديو

قال الموسيقار العالمي جورج زامفير،عازف آلة "pan flute"، إنه كان طفلاً راعياً للغنم في طفولته، ولكن والده انتزع موهبة الموسيقى منه في طفولته، مضيفًا: "اصطحبني والدي إلى مدرسة الموسيقى في بوخارست، والتقيت مدرسي الذي لاحظ موهبتي في الموسيقى وأقنعني أن تلك الآلة ستعطيه السعادة في حياته".





وأضاف "زامفير" في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلا:" تركت آلة الأوكورديون، وانتقلت للعزف على آلة البان فلوت".



