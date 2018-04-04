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محافظات

مد باب التقديم في مشروع الـ 825 فداناً إلى يوم 20 أبريل

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:41 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الثلاثاء، عن وصول عدد المتقدمين من الشباب لمشروع المشاركة بحصة 2,5 فدان بمنطقة سهل الطينة في شرق المحافظة إلى 3225 شاباً.

وأضاف المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع الأجهزة المعنية والشباب، أنه حرصا منه على إتاحة أكبر فرصة للشباب للتقديم فى المشروع فقد تقرر مد فترة التقديم على البوابة الالكترونية للمحافظة حتى يوم 20 من الشهر الجاري، على أن تجرى القرعة العلنية يوم 25 من نفس الشهر.

وكانت المحافظة قد اشترطت أن تتوافر فى الشباب المتقدم للمساهمة فى هذا المشروع أن يكون مصرى الجنسية، وأن يكون من مواليد محافظة بورسعيد و مقيم بها اقامة دائمة، وأن يكون كامل الأهلية وألا يقل السن عن 21 ولا يزيد على 40 عاماً ميلادياً وأن يكون قد ادى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وأن لايكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو قطاع الأعمال أو مؤمن عليه لدى اى جهه عمل .

كما اشترطت المحافظة أن لا يكون سبق انتفاعه بأى مشروع إنتاجى من مشروعات المحافظة، وأن لايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى أحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو جرائم مخلة بالأمانه أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن لا يكون قد سبق انتفاعه بالتمليك فى أراضى الدولة سواء استمر انتفاعه أو ألغى لأى سبب من الأسباب، فضلا عن تقديم إقرار بعدم التقدم للوظائف العامة سواء فى الحكومة أو قطاع الأعمال أو أي من مشروعات المحافظة، وألا يكون لديه سجل تجارى سارى أو بطاقة استيرادية أو حيازة زراعية.

وقرر محافظ بورسعيد تشكيل لجنة تضم عدد من الاجهزة التنفيذية والشباب لفحص أوراق المتقدمين للمشروع.

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