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رياضة

خالد الغندور يفجر مفاجأة حول حل مجلس إدارة الزمالك.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 05:21 ص
الغندور
الغندور
فجّر الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، مفاجأة حول حل مجلس إدارة الزمالك خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن القضية التى تقدم بها مصطفى عبدالخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، طالب فيها ببطلان انتخابات المجلس الحالى.

وأضاف "الغندور" خلال برنامجه الغندور والجمهور المذاع على قناة ltc: "أن هناك مصادر تؤكد وبقوة اقتراب حل مجلس الزمالك، خلال الأيام المقبلة".

وأوضح: "لجنة التسوية والنزاعات التابعة للجنة الأوليمبية ستصدر خلال الأيام القليلة حكمها فى قضية بطلان انتخابات الزمالك بناء على الدعوى المقدمة من مصطفى عبدالخالق".

وتابع "الغندور": "نيابة الأموال العامة ستقوم بتشكيل لجنة رباعية تدير الزمالك خلال الأيام المقبلة، وقد تكون برئاسة عمرو الجناينى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق".

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