بوتين في تركيا.. فرج أبوالنور: الزيارة لوضع حجر أساس المحطة النووية الجديدة.. وكرم سعيد: استعدادًا للقمة الثلاثية مع إيران.. والشهابي: محاولات لحل الأزمة السورية

محمد فرج أبوالنور: زيارة بوتين لتركيا لوضع حجر أساس المحطة النووية الجديدة

كرم سعيد: زيارة بوتين لتركيا استعدادًا للقمة الثلاثية مع إيران

إبراهيم الشهابي: روسيا تحاول تحجيم تركيا لحل الأزمة السورية





استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقوم بأول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسًا لروسيا، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب الزيارة الحقيقية .





قال الدكتور محمد فراج أبو النور، المحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي، إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الرسمية إلى أنقرة لها جانبان رئيسيان من المحادثات أهمهما الوضع فى سوريا.





وأضاف "أبوالنور" أن هناك جانباً رئيسيًا وهو يخص العلاقات الروسية التركية المباشرة والأخرى القمة الثلاثية المنعقدة بين روسيا وتركيا وإيران بعد غدٍ بالإضافة إلى المصالح المشتركة والموقف الروسى التركى من الدولة الكردية.





وأوضح أبوالنور أنه ستتم مناقشة وضع حجر الأساس للمحطة النووية الجديدة فى تركيا التى سيتم افتتاحها فى 2023 والتى ستوفر 10% من الاحتياج التركى الكامل من الكهرباء.





قال كرم سعيد، الخبير في الشئون التركية إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الرسمية إلى أنقرة بسبب التجهيز للقمة الثلاثية التى سيتم عقدها بعد غد بين الرئيس الإيرانى والتركى والروسى .





وأضاف "سعيد" أن أهم ملف سيكون على طاولة المباحثات الملف السورى وإدارة المشهد والعملية السياسية وحل الأزمة التى تقوم بالقفز إلى الأمام.





وأوضح "سعيد" أن القمة ستبحث ملف الأكراد ومحاصرة نفوذ حلفاء واشنطن فى سوريا وتقسيم النفوذ بها.





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل في أنقرة اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقوم بأول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسًا لروسيا.





قال إبراهيم الشهابي، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الرسمية إلى أنقرة بسبب محاولة روسيا لنزع فتيل الأزمة فى شمال سوريا بعد التدخل التركى العنيف فى عفرين.





وأضاف "الشهابى" أن روسيا الآن تحاول تحجيم تركيا ووضع حل نهائى عسكرى وسياسى للأزمة فى سوريا لأن الأوضاع الآن تدفع إلى المزيد من العنف على أراضيها .



