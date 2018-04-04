مركز الداخلة ينظم احتفالية بمناسبة فوز الرئيس السيسي.. صور

نظم مركز الداخلة بالوادي الجديد مساء امس الثلاثاء احتفالية كبيرة بمناسبة فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لفترة ولاية ثانية.



حضر الاحتفالية بالساحة بمدينة الداخلة، رئيس مركز ومدينة الداخلة كمال إبراهيم، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية ولفيف من المواطنين بقري مركز الداخلة.



تضمن الحفل فقرات فنيه متنوعه لفرقة الفنون الشعبية وفنانو المحافظة وبعض المواهب الشابة ,فضلا عن عرض لانجازات الرئيس خلال الفترة الماضية، علي أرض المحافظة, بالإضافة الي فقرات فنية وموسيقية وأغنيات وأشعار في حب مصر قدمها بعض الأدباء والموهوبين.