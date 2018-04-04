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أخبار العالم

الكرملين يطالب رئيسة وزراء بريطانيا ووزير خارجيتها بالاعتذار لروسيا

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 12:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
طالب المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير خارجيتها بوريس جونسون بالاعتذار لروسيا بسبب الاتهامات في قضية سكريبال.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة عن بيسكوف قوله -في معرض تعليقه على عجز خبراء المختبر البريطاني العسكري في بورتون داون عن تحديد بلد المنشأ للمادة التي سمم بها الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرجي سكريبال- "الجانب الروسي قال منذ البداية إنه لا علاقة له بالقضية، أما وزير خارجية بريطانيا الذي اتهم الرئيس بوتين ورئيسة الوزراء البريطانية، التي أبلغت شركاءها في الاتحاد الأوروبي بشيء عن القضية سيكون عليهما النظر إلى أعين أولئك"، مؤكدا أن قضية سكريبال قصة لا تزال طويلة.

كان المختبر العسكري البريطاني في بورتون داون قد أعلن اليوم عدم وجود دليل على أن غاز الأعصاب الذي استهدف سكريبال مصدره روسيا، فيما طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات البريطانية بالسماح لموسكو بالاطلاع على التحقيق في تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته في المملكة المتحدة.

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