الكرملين يطالب رئيسة وزراء بريطانيا ووزير خارجيتها بالاعتذار لروسيا

طالب المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير خارجيتها بوريس جونسون بالاعتذار لروسيا بسبب الاتهامات في قضية سكريبال.





ونقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة عن بيسكوف قوله -في معرض تعليقه على عجز خبراء المختبر البريطاني العسكري في بورتون داون عن تحديد بلد المنشأ للمادة التي سمم بها الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرجي سكريبال- "الجانب الروسي قال منذ البداية إنه لا علاقة له بالقضية، أما وزير خارجية بريطانيا الذي اتهم الرئيس بوتين ورئيسة الوزراء البريطانية، التي أبلغت شركاءها في الاتحاد الأوروبي بشيء عن القضية سيكون عليهما النظر إلى أعين أولئك"، مؤكدا أن قضية سكريبال قصة لا تزال طويلة.



