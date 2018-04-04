الشرطة الأمريكية: العثور على جثة امرأة يشتبه في تورطها بحادث شركة يوتيوب

أعلن الشريف إد باربريني من شرطة مدينة سان برونو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، العثور على جثة امرأة يشتبه في أنها وراء حادث إطلاق النار في مقر شركة يوتيوب.





ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، الليلة، عن بريني قوله إن "المؤشرات الأولية تقول إنها أطلقت النار على نفسها".





وأوضح أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص آخرين، مؤكدًا أن الشرطة تواصل عمليات البحث في محيط وداخل مبنى الشركة.





وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت أنها تتعامل مع حادثة إطلاق نار في المقر الرئيسي لشركة يوتيوب في مدينة سان برونو شمال ولاية كاليفورنيا.