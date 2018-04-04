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جورج زامفير عن زيارته لمصر: «أتواجد في بلد من أقدم حضارات العالم».. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:31 ص
جورج زامفير
جورج زامفير
هاني حسين
وجّه الموسيقار العالمي جورج زامفير،عازف آلة "pan flute"، التحية والتقدير للفنانة إسعاد يونس، قائلا:" أشكرك على استضافتي، وتواجدي أمام سيدة بهذا الكم من الإحساس والثقافة، تؤكد لي أن تواجدي في مصر ليس بالصدفة، لأنني متواجد في بلد تمتلك أقدم حضارات العالم، ومثال حي على الحب".

وأضاف "زامفير " في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلا:" مقتنع بأن تواجدي هنا في مصر سيتكرر كثيرا، وسيخلق رابطا عميقا في الروح، لأن الروح المصرية من أقوى الأرواح على الكوكب".

وأوضح "زامفير" أن التاريخ أبرز جمال الروح المصرية، المتمثلة في قوة الشعب والدولة.

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