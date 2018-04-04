طريقة عمل كريم اللف التنحيفي بالزنجبيل للتخسيس الموضعي في 10 أيام

كثير من السيدات تلجأ لللف التنحيف للتخلص من البطن والأجناب والذراعين لذلك قدمت دكتورة أميمة مختار أخصائى التغذية وعلاج السمنة طريقه عمل كريم اللف التنحيفى بالزنجبيل للتخسيس الموضعى .

مكونات الكريم :





كوب من الماء

3 ملاعق كبيرة من الزنجبيل المبشور

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح

ملعقة صغيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من زيت اللوز

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

قطرتان من زيت الليمون أو زيت البرتقال

3 ملاعق كبيرة من كريم زبدة الكاكاو أو كريم عادي





طريقة التحضير والاستعمال:





قومي بغلي الزنجبيل المبشور في لتر من الماء، ثم اتركيه ليبرد وقومي بتصفيته.

أضيفي خل التفاح، ماء الورد، الزيوت و الكريم إلى الزنجبيل،

واخلطي جيدا حتى تحصلي على مزيج ثقيل.

طبقي القليل من الكريم على منطقة البطن والأرداف أو الفخذين أو أى منطقه ترغبين بتنحيفها مع القيام بمساج دائري لكل المنطقة لمدة 10 دقائق

مع ضرورة لفها بكيس بلاستيكي حراري لمده لاتقل عن ساعتين مع الحركة المستمرة.. (جرى بالمكان أو نط حبل أو رقص زومبا أو مشى ساعة إن أمكن)

يجب الانتظار لمدة ساعتين ثم اشطفي الجلد جيدا.



