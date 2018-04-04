خضيرة: لعبنا بطريقة سيئة في الشوط الأول.. ورونالدو غير كل شيء

اعترف سامي خضيرة لاعب خط وسط يوفنتوس أن فريقه كان يلعب بطريقة سيئة خلال الشوط الأول من مباراته ضد ريال مدريد قبل التحسن في نظيره الثاني.





وقال خضيرة لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "كنا غير جيدين في الشوط الأول وفي الشوط الثاني تحسنا وكنا نؤدي بشكل جيد ، لكن لدى ريال مدريد مهارات فردية استغلوها وسجل رونالدو هدفا ثانيا ونجحوا في التغلب علينا في النهاية".





وبسؤاله عن أيهما أصعب بين نهائي البطولة أمام ريال مدريد الموسم الماضي أم المباراة الأخيرة أجاب: "كل هزيمة صعبة وقاسية".



