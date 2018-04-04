المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يصل لبنان.. اليوم

يصل المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستليانيدس إلى بيروت اليوم الأربعاء في زيارة يلتقي خلالها بكبار المسئولين.
وذكر بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي فى بيروت، أن المناقشات مع المسؤولين ستركز على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، بالإضافة إلى الوضع الإنساني في البلاد والمنطقة.
وأضاف البيان، أن ستليانيدس سيناقش طرق مساعدة لبنان لمواصلة معالجة أزمة اللاجئين وكيفية دعم اللبنانيين بشكل أكبر ، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي قبل مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني ومؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.