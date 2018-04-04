المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يصل لبنان.. اليوم

يصل المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستليانيدس إلى بيروت اليوم الأربعاء في زيارة يلتقي خلالها بكبار المسئولين.





وذكر بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي فى بيروت، أن المناقشات مع المسؤولين ستركز على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، بالإضافة إلى الوضع الإنساني في البلاد والمنطقة.



