ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من «ملتقى صناعة الإبداع» 17 أبريل

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:04 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
تنطلق فعاليات النسخة الثامنة من "ملتقى صناعة الإبداع" يومي 17 و18 إبريل المقبل، بمشاركة نخبة كبيرة من الخبراء الدوليين، فضلاً عن عدد الخبراء الإقليميين والمحليين والمهتمين بالمجالات الإبداعية.

وتتضمن قائمة أبرز الخبراء الإقليميين والمحليين المشاركين في الملتقى المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة، بالإضافة إلى دانا جريفين مؤسسة شركة INNRdesign، وهي شركة ناشئة تستخدم علم الأعصاب، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات والتصميم لتحسين أداء ونمو الأفراد والشركات، كما تشارك أيضا لينا كولاني مديرة المحتوى ذو العلامة التجارية في شركة "DMS".

ويشهد الملتقى هذا العام عددا كبيرا من الموضوعات تتضمن بشكل أساسي الحديث عن "المحتوى" ، حيث يضم جدول أعمال الملتقى منهجا شاملا لمحتوى الذكاء الاصطناعي، الأعمال التجارية، الإعلان، التسويق، الإنتاج التلفزيوني والرقمى، السينما، الموسيقى، الفنون ومستقبل المحتوى والإعلام.

ويضم الملتقى عددًا من الجلسات النقاشية حول "أهمية المحتوى للشركات" والتي سيتحدث عنها المهندس نجيب ساويرس في الكلمة الافتتاحية للملتقى، كما سيتم عقد جلسات نقاشية حول "تطبيق محتوى الفيديو في القناة"، "كيف يمكن للعلامات التجارية الترفيه عن جمهورها" ، "علم الأعصاب في التسويق"، "مستقبل الذكاء الاصطناعي وأثره على المحتوى"، بالإضافة لعديد من المناقشات والمحادثات حول موضوعات مختلفة.

ترشيحاتنا

"حماية المستهلك": يجب غسل البيض جيدًا قبل استعماله

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو لإنقاذه من مصير السكك الحديد.. فيديو

شاهد.. الأهلي يكشف تفاصيل اتفاق الخطيب على تكريم محمد صلاح

الاتحاد السكندري: فتح خطوط اتصال مع الأهلي لضم لاعبين في الموسم الجديد.. فيديو

فى ذكرى وفاة الفنانة درية أحمد.. تعرف على سر غضبها الشديد من نجلتها سهير رمزي

خالد الغندور يعلن عن وجهة «مصطفى فتحي» القادمة بالانتقالات الصيفية.. فيديو

دورى ابطال اوروبا .. «رونالدو» يضيف هدفا عالميا للريال في مرمى يوفنتوس.. فيديو

مخلوق فضائي غريب يظهر فى أستراليا.. صور

برلماني: أصحاب المعاشات يتقاضون العلاوات الماضية بأثر رجعي

أطعمة لا تستهيني بقدرتها في حرق الدهون العنيدة

أزمة في الأهلي بسبب توزيع مكافآت «الرئيس الشرفي»

عمرو أديب يطالب المصريين بتحرير محاضر ضد جيرانهم بسبب إهدار المياه.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور

رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويعتلي صدارة هدافي العالم لأول مرة هذا الموسم

شباب التايكوندو يصل تونس لخوض تصفيات الأولمبياد وبطولة العالم

رئيس «سكك حديد مصر» في حوار مع «صدى البلد»: التعاقد على توريد 100 جرار وإعادة تأهيل 81 أخرى.. طفرة كبيرة في المنظومة بحلول 2022.. ومراعاة «محدودي الدخل» في زيادة أسعار التذاكر

وائل جسار يطلق كليب «حب ومتحبش» على «أنغامي».. صور

فيديو

خالد الغندور يفجر مفاجأة حول حل مجلس إدارة الزمالك.. فيديو
خالد الغندور: «البدري» و«السعيد» ضمن قائمة ضحايا رامز جلال في روسيا.. فيديو
جورج زامفير: اكتشفت معنى السعادة في آلة «البان فلوت» فهي صديقي المفضل.. فيديو
جورج زامفير عن زيارته لمصر: «أتواجد في بلد من أقدم حضارات العالم».. فيديو
الموسيقار العالمي زامفير يبدع في عزف «انت عمري» مستخدماً الـ «pan flute».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟