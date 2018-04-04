انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من «ملتقى صناعة الإبداع» 17 أبريل

تنطلق فعاليات النسخة الثامنة من "ملتقى صناعة الإبداع" يومي 17 و18 إبريل المقبل، بمشاركة نخبة كبيرة من الخبراء الدوليين، فضلاً عن عدد الخبراء الإقليميين والمحليين والمهتمين بالمجالات الإبداعية.





وتتضمن قائمة أبرز الخبراء الإقليميين والمحليين المشاركين في الملتقى المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة، بالإضافة إلى دانا جريفين مؤسسة شركة INNRdesign، وهي شركة ناشئة تستخدم علم الأعصاب، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات والتصميم لتحسين أداء ونمو الأفراد والشركات، كما تشارك أيضا لينا كولاني مديرة المحتوى ذو العلامة التجارية في شركة "DMS".





ويشهد الملتقى هذا العام عددا كبيرا من الموضوعات تتضمن بشكل أساسي الحديث عن "المحتوى" ، حيث يضم جدول أعمال الملتقى منهجا شاملا لمحتوى الذكاء الاصطناعي، الأعمال التجارية، الإعلان، التسويق، الإنتاج التلفزيوني والرقمى، السينما، الموسيقى، الفنون ومستقبل المحتوى والإعلام.



