خالد الغندور: لاعبو الزمالك «اشتكو» من ضغوط مرتضى منصور.. فيديو

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، سبب النتائج السلبية لفريق كرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وسبب تذبذب مستوى اللاعبين فى المباريات.





وأضاف "الغندور" عبر برنامجه الغندور والجمهور المذاع على قناة ltc: "لاعبو الزمالك اشتكو من ضغوط مرتضى منصور عليهم قبل المباريات وكثرة ظهوره الإعلامي".





وتابع: "لاعبو الزمالك يفتقدون للجمهور، ولن يعود الفريق للمسار الصحيح إلا فى حالة عودة الجماهير للمدرجات".



