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رياضة

مساعد هيكتور كوبر: «الفراعنة استطاعوا إنتاج جيل جديد في زمن قياسي»

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:22 ص
صدى البلد
قال "فانتا"، المدرب العام للمنتخب المصري، إن موافقة الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، هو حجم واسم مصر علي مستوي العالم.

وأضاف "فانتا" في تصريحات لبرنامج اكسترا تايم المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أنه بدأ مسيرته التدريبية من نادي السكة الحديد الأرجنتيني. 

وأكمل أنه بدأ مع هيكتور كوبر لاعبًا في السكة الحديد الأرجنتيني ومدربا في ريال بيتيس.

وأشار المدرب العام للمنتخب الوطني إلي مساندة أحمد ناجي وإيهاب لهيطة في الانسجام السريع للجهاز الفني هيكتور كوبر دخل المنتخب الوطني في وقت قليل للغاية، مضيفا أن الإرادة التي يتميز بها لاعبو المنتخب الوطني سارعت الوقت، وأنتجت جيلا جديدا يكون واعدا أمام الجميع .

واختتم: "إن شخصية كوبر في قمة الجدية منذ أن كان لاعباً ولكن يختلف في الحياة الشخصية فهو ممتع للغاية".

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