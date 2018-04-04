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رياضة

خالد الغندور يحكي واقعة كادت تنهي مسيرة «الثعلب الصغير».. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:01 ص
حازم إمام
حازم إمام
كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن واقعة غريبة جمعته بالثعلب الصغير حازم إمام فى إحدى المباريات التى جمعت الزمالك بالمقاولون العرب فى الدورى المصرى.

وأضاف "الغندور" خلال برنامجه "الغندور والجمهور" المذاع على قناة ltc: "فى إحدى المباريات تم تصعيد حازم إمام من الناشئين للفريق الأول ليشارك معنا فى لقاء جمعنا بالمقاولون العرب، ومررت الكرة لحازم لينفرد بالمرمى ويهدر الكرة، ثم بكى وأخبرنى أنه لايستحق اللعب فى الفريق الأول للقلعة البيضاء".

وتابع "الغندور": "حازم إمام لمجرد أنه أهدر فرصة أخبرنى أنه لن يلعب كرة القدم مرة أخرى"، متسائلاً: "أين هذه الروح من الجيل الحالى للقلعة البيضاء".

واختتم: "كنا نقاتل مع الزمالك من أجل الفوز لأننا ننتمى لهذا النادى، رغم أننا لم نكن نتقاضى ما يتقاضاه اللاعبون اليوم".

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