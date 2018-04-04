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رياضة

المدرب العام للفراعنة: من الظلم أن يكون اسم المنتخب مرتبطاً بمحمد صلاح

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:30 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
قال "فانتا" المدرب العام للمنتخب الوطني، إن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني لم يتواجد أثناء توقيع لجنة كشف المنشطات على لاعبي المنتخب.

وأضاف "فانتا"، في تصريحات لبرنامج اكسترا تايم، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنهم فوجئوا بوجود تلك اللجنة ومن المتوقع أن تأتي في كثير من المعسكرات القادمة، مضيفا أن محمد صلاح لم يهرب من ذلك الكشف ولكنة كان الغائب الوحيد عن قائمة المنتخب.

وأشار المدرب العام للفراعنة إلي ظلم لاعبي المنتخب في تسمية اسم الفراعنة باسم محمد صلاح قائلاً محمد صلاح من أحسن أربع لاعبين علي مستوي العالم الآن "ولكن يتعرض المنتخب للظلم إذا تغير اسمه إلى محمد صلاح".

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