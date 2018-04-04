وزير النقل يكشف موعد زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق.. فيديو

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الخط الأول لمترو الأنفاق، يحتاج إلى صيانة بقيمة 30 مليار جنيه، متسائلاً: "الدولة هتجيب 30 مليار جنيه منين؟".





وأضاف "عرفات"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «مصر النهاردة» المذاع على فضائية «الأولى المصرية» أنه سيتم تطبيق نظام أكثر عدالة في مترو الأنفاق، وهو نظام قائم على تحديد عدد محطات معينة بسعر تذكرة معين، مشيرًا إلى أنه مازالت الدراسة قائمة لتحديد قيمة التذكرة لعدد 9 محطات.



