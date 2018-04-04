خالد الغندور: «البدري» و«السعيد» ضمن قائمة ضحايا رامز جلال في روسيا.. فيديو

كشف الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن سفر المدير الفنى للنادى الأهلى حسام البدرى لروسيا للمشاركة فى برنامج رامز جلال والذى يصوره فى روسيا لعرضه فى رمضان القادم.





وأضاف "الغندور" عبر برنامجه الغندور والجمهور المذاع على قناة ltc: "السعيد أيضًا سافر إلى روسيا بعد معسكر المنتخب المصرى مباشرة للمشاركة فى برنامج رامز جلال".



