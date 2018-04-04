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محافظات

«أوقاف الوادي»: خطة لصيانة المساجد استعداداً لشهر رمضان

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:09 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، عن البدء في حصر جميع المساجد التي تحتاج إلى صيانة تمهيدًا لصيانتها استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور محمد محمود بخيت، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إنه تم تشكيل لجنة من المديرية والإدارات للمرور على المساجد وحصرها خلال أسبوع تمهيدًا لوضع خطة صيانة شاملة للمساجد التي تحتاج إلى صيانة وفرشها قبل شهر رمضان.

من جهة أخرى أكد مدير عام أوقاف الوادي الجديد، أن المديرية تسلمت 30 طن مواد تموينية من الوزارة لتوزيعها على الحالات الأولى بالرعاية من الفقراء والمطلقات والأرامل خلال الأيام القليلة القادمة.

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