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رياضة

«راموس»: سعيد بالغياب عن لقاء الإياب أمام يوفنتوس في دوري الأبطال

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 05:54 ص
صدى البلد
قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، إنه من الأفضل غيابه عن لقاء الإياب أمام يوفنتوس الإيطالي الأربعاء المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو بعد فوز فريقه اليوم بثلاثية نظيفة.

وأضاف، خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بعد رؤيته لنتيجة اليوم ربما من الأفضل عدم مشاركته في لقاء الإياب وهو ليس بالأمر السيء كنا نستطيع توسيع الفارق اليوم لكننا لم نوفق في تسجيل المزيد من الأهداف.

وأكمل الحديث، عن كريستيانو رونالدو قائلا: لقد سجل هدفا عظيما وفاز بجائزة الجماهير التي اعترفت بمستواه العالي خلال سنوات عديدة بقي في حالة رهيبة وأنا أتمنى استمراره بهذا المستوى لمواسم عدة.

وختم راموس، تصريحاته نتيجة جيدة للغاية ولا تشوبها شائبة وكل شيء كان مثاليا اليوم، وآن الأوان لإنهاء الأمور في ملعبنا.

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