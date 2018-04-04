تعرف على أسباب إصابة الطفل بالتوحد.. مدير مركز «ابني طفلك»: الاضطرابات التي تصيب مريض التوحد تظهر قبل إتمامه العامين وهذه هي الطريقة المثلي في تشخيصه

3 أسباب غير متوقعة يمكن أن تصيب طفلك بالتوحد تجنبيها

أعراض تشير إلى أن طفلك مصاب بالتوحد

هذا ما يجب أن تفعله عند التأكد من إصابة طفلك بالتوحد





يُعد مرض التوحد (أو الذاتوية - Autism) هي أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية "اضطرابات في الطيف الذاتويّ" (Autism Spectrum Disorders - ASD) تظهر في سن الرضاعة، قبل بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات، على الأغلب.





بالرغم من اختلاف خطورة، واعراض مرض التوحد من حالة إلى أخرى، إلا أن جميع اضطرابات الذاتوية تؤثر على قدرة الطفل على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم.





كشف الأخصائي "نادر رمضان البحيري" مدير مركز "ابني طفلك" بالحوامدية، والخاص بعلاج أطفال التوحد، أن مرض التوحد هو مجموعة من الاضطرابات، وتشمل:





1- اضطراب اجتماعي.

2- اضطراب في التواصل اللفظي.

3- اضطراب في القدرات العقلية.

4- انخفاض عام في القدرات العقلية.





وأضاف "البحيري" أن العلامات والاضطرابات التي تصيب مريض التوحد تظهر قبل إتمامه العامين، ولم يجد الأطباء والعلماء أسبابا رئيسية حول إصابة الطفل بالتوحد، ولكن يمكن أن تجتمع مجموعة من الاسباب لتخلق طفلا مصابا بمرض التوحد، واشهرها:





1- أسباب وراثية:

وهي أسباب يولد بها الطفل و تتعلق بالجينات الوراثية.





2- أسباب وعوامل يتعرض لها الطفل بعد الولادة:

وقد تتعدد الأسباب في هذه الحالة، حيث ان أبرزها:





1- مشاكل أو أخطاء أثناء الولادة.

2- الولادة المتعسرة.

3- نقص الاكسدين.

4- تناول الأم علاجات خاطئة أثناء الولادة.





3- أسباب سيكولوجية:

وفي هذه الحالة يمكن أن ترتكب الام العديد من الأخطاء والتي تسبب في إصابة الطفل بالتوحد، وتشمل:





1- الانغلاق على الطفل.

2- ترك الطفل مشاهدة التلفاز لفترات طويلة.

3- الحرمان البيئي.





ومن جانبة أكد ان جميع الأسباب السابقة والتي تم ذكرها يمكن أن تتسبب في إصابة الطفل بالتوحد، والتي تجعله يخلق عالمه الخاص، وقال "البحيري" أنه يجب على الأم أن تعلم الأعراض التي يمكن أن تظهر على الطفل، وتشير إلى إصابته بمرض التوحد، والتي تشمل:





1- عدم استجابة الطفل للنداء.

2- عدم معرفة الطفل لاسمه.

3- لا يعاني الطفل من مشاكل في السمع.

4- معاناة الطفل من لزمات حركية، وصوتية ليس لها أى معنى.

5- ممارسة الطفل بعض الطقوس الغريبة بيده.

6- يقوم الطفل بالالتفاف حول نفسه، ومع حركات المروحة.

7- يلعب الطفل بطريقة غريبة، ويميل للعب بالأشياء الدوارة كإطارات السيارات.

8- يقوم الطفل بترتيب الألعاب بشكل معين، بألوان معينة.

9- إذا قمت بتغيير ترتيب أثاث المنزل يصاب الطفل بالانزعاج الشديد.

10- يمشي الطفل على أطراف أصابع القدم.

11- يقوم الطفل بالقفز كثيرا.

12- يرتبط بأشياء ليس لها قيمة.

13- يتكلم بطريقة غير موظفة، وفي غير محلها.

14- لا يشاور أو ينادي بالأشياء التي يريدها، ولكن يقوم بإمساك يد الأم لتحضرها له.

15- عند سماع الأصوات يقوم بوضع يده على اذنه.

16- يقوم بالتركيز الشديد مع الأضواء.

17- يقوم بالتركيز مع النغمات، وبالأخص مع الأغاني المخصصة للأطفال.

18- يتناول أشياء غريبة كالورق، أو يمتنع تماما عن تناول الطعام.

19- ينبه كثير إلى الأشياء اللامعة.

20- يقوم باللعب بأنامله أمام عينية.

21- يقوم بالتخلص من ملابسه، والحذاء ويجب المشي حافي القدمين.

22- ينام على الجزء المكشوف من الأرض.

23- يعاني من مشاكل في المشي.

25- يعض على يديه كثيرا، ويضغط على يديه بطريقة غير طبيعية.









وأضاف "البحيري" أن الأم يجب أن تتابع طفلها منذ ان يتم 6 أشهر، حيث إذا ظهر عليه أى من هذه الاعراض السابق ذكرها، والطفل لا يستجيب إلى نداء الأم يجب أن تلجأ إلى طبيب سمع وكلام، وترى إن كان الطفل يعاني من مشاكل في السمع.





وتابع "البحيري" حديثة أنه عند معرفة الام والتأكد من إصابة طفلها باضطراب التوحد فعليها اللجوء إلى هذه التخصصات، والتي يجب أن يقوموا بعمل برنامج كامل لتأهيل الطفل، وهما:





1- أخصائي التخاطب:

ويهتم فيه الاخصائي بتحسين القدرة اللغوية عن طفل التوحد، والتواصل اللفظي، والتفاعل لغويا.





2- أخصائي تنمية مهارات:

وهو الاهتمام بمهارات الطفل في التركيز، والانتباه، والتواصل الحركين والبصري، والرعاية الذاتية للطفل التوحد.





3- أخصائي التأهيل الحركي:

ويمتاز طفل التوحد وفرط الحركة في كثير من الحالات، حيث يعمل الاخصائي على سحب الطاقة الزائدة، وتساعده على المشي بطريقة صحيحة، وذلك بالنسبة للأطفال الذين يعانون من مشاكل في المشي.





4- أخصائي تكامل حسي:

ويهتم في هذا التخصص بحواس الطب، حيث أن طفل التوحد لا يعاني من مشاكل في الحواسن، ولكن هو لا يعرف كيفية استخدامها وتوظيفها، وهنا يأتي دور اخصائي التكامل الحسي في تنمية مهارات الحس اللمسن والحس الحركي، والحس البصري، وحاسة الشم.



