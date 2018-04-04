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نائب رئيس حزب الوفد يطالب بتغيير الحكومة بالكامل.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:46 ص
نائب رئيس حزب الوفد
نائب رئيس حزب الوفد
عمرو ممدوح
طالب حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، بتغيير الحكومة لأننا مقبلون على عصر جديد، مشيراً إلى أن مفاصل الدولة تعود من جديد.

وأضاف "الخولي"، مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج «مصر النهاردة» المذاع على فضائية «الأولى المصرية» أن وضع الدولة كان صعبًا، مشيراً إلى أن الدولة في الفترة الحالية تحتاج إلى مشاركة الجميع، وتغيير شامل وكامل للحكومة، استعدادًا للخطوة القادمة.

وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، أننا نحتاج إلى حكومة جديدة تضم وزراء يغلب عليهم الطابع السياسي، وليس التكنوقراط، مشيراً إلى أن من أدوا كان أداؤهم جيدًا، ولكن التغيير واجب.

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