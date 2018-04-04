وزير الإسكان: طرح 35 ألف «شقة» للحجز بدار مصر بدءًا من يوليو المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم خلال العام المالى المقبل 2018 - 2019 والذى يبدأ 1 يوليو المقبل، طرح 35016 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" للحجز للمواطنين.





وأوضح "مدبولى" فى تصريحات له، أن من بين الوحدات التى سيتم طرحها 19848 وحدة ضمن المرحلة الثالثة للمشروع في 9 مدن جديدة.



