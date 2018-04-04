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اقتصاد

وزير الإسكان: طرح 35 ألف «شقة» للحجز بدار مصر بدءًا من يوليو المقبل

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم خلال العام المالى المقبل 2018 - 2019 والذى يبدأ 1 يوليو المقبل، طرح 35016 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" للحجز للمواطنين.

وأوضح "مدبولى" فى تصريحات له، أن من بين الوحدات التى سيتم طرحها 19848 وحدة ضمن المرحلة الثالثة للمشروع في 9 مدن جديدة.

وتابع، أن المرحلة الثالثة جار العمل على استكمالها حاليًا ومعدلات التنفيذ بها مُتقدمة للغاية، ويتكون المشروع من وحدات سكنية "شقق" بمساحات من 100 إلى 150 متراً مربعاً محاطة بسياج من الأشجار ويتم توفير أعمال الصيانة المستمرة لها عن طريق شركة تابعة للوزارة.

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