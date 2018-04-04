شكري نجيب: خطة «بيدرو» سر الفوز على الزمالك

أعرب شكري نجيب لاعب وسط فريق الإسماعيلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ30 لدوري الممتاز.





وقال نجيب، إن المدير الفني للفريق البرتغالي بيدرو من أفضل المدربين المتواجدين حاليا بالدوري، حيث قام بتحفيز لاعبي الدراويش قبل مواجهة الزمالك مما ساعد اللاعبين على تحقيق الفوز قائلاً: "البرتغالي بيدرو مريح نفسيًا للاعبين عكس المدرب المصري"، مؤكدًا إن بيدرو درس نقاط القوة والضعف في فريق الزمالك قبل اللقاء.



