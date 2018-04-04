المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي تتفقد مستشفيات بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير.. صور

شهدت مستشفيات بورسعيد جولة تفقدية للدكتورة "سهير عبد الحميد" وكيلة الوزارة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ومدير فرع القاهرة، تفقدت خلالها أعمال التطوير بمستشفيات المبرة والتضامن، بمرافقة الدكتور سعيد محمود مدير عام فرع القناة وسيناء، كما قامت بجولة تفقدية بمستشفيات المحافظة .





بدأت الدكتورة سهير عبد الحميد جولتها بتفقد أعمال التطوير بمستشفيات المبرة والتضامن التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي ببورسعيد لمتابعة أعمال التطوير والإنشاء ومتابعة تزامن الأعمال مع الخطة الزمنية المقررة ، ثم توجهت سيادتها لتفقد المستشفيات التابعة للشئون الصحية بالمحافظة والتي ستعمل في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل .



