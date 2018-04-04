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محافظات

المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي تتفقد مستشفيات بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير.. صور

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:05 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
شهدت مستشفيات بورسعيد جولة تفقدية للدكتورة "سهير عبد الحميد" وكيلة الوزارة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ومدير فرع القاهرة، تفقدت خلالها أعمال التطوير بمستشفيات المبرة والتضامن، بمرافقة الدكتور سعيد محمود مدير عام فرع القناة وسيناء، كما قامت بجولة تفقدية بمستشفيات المحافظة .

بدأت الدكتورة سهير عبد الحميد جولتها بتفقد أعمال التطوير بمستشفيات المبرة والتضامن التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي ببورسعيد لمتابعة أعمال التطوير والإنشاء ومتابعة تزامن الأعمال مع الخطة الزمنية المقررة ، ثم توجهت سيادتها لتفقد المستشفيات التابعة للشئون الصحية بالمحافظة والتي ستعمل في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل .

كما شهدت مستشفيات المبرة والتضامن وعيادة بورسعيد الشاملة جولة تفقدية استهدفت المرور على أقسام الأشعة قامت بها أستاذ دكتور فاتن عباس مسئول الأشعة برئاسة الهيئة و أبو بكر عبد الرؤوف كبير فنيو الأشعة برئاسة الهيئة وقد رافقهم خلال الجولة الدكتورة منال محمود مدير المكتب الفني والخدمات الطبية بالفرع والدكتورة نسرين حسن مديرة الجودة والتدريب بالفرع .
المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي تتفقد مستشفيات بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير.. صور
المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي تتفقد مستشفيات بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير.. صور
المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي تتفقد مستشفيات بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير.. صور
المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي تتفقد مستشفيات بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير.. صور
المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي تتفقد مستشفيات بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير.. صور
المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي تتفقد مستشفيات بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير.. صور
المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي تتفقد مستشفيات بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير.. صور
المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي تتفقد مستشفيات بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير.. صور
المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي تتفقد مستشفيات بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير.. صور
المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي تتفقد مستشفيات بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير.. صور

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