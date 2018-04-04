كاتب سعودي: «ما دام السيسي في مصر هنصيف في مصر»

قال الكاتب الصحفي السعودي خالد المجراشي، إن كل دول الخليج اهتمت بالانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن الجميع فرح بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بها.





وأضاف "المجراشي"، خلال حواره في برنامج "الملف"، على قناة "العاصمة"، أن الجميع راهن على أن المصريين كانوا عند ثقة قيادتهم والشعوب العربية جمعاء عندما شاركوا في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن العُرس الانتخابي كان خير رد على المشككين في ولاء المصريين لبلادهم.



