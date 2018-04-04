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عزمي مجاهد يهنئ السيسي: الشعب حصل على امتياز في أصعب امتحان

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:07 ص
صدى البلد
توك شو
هنّأ الإعلامي عزمي مجاهد، الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئاسة لولاية ثانية، مضيفًا: "مبروك لمصر والمصريين والعرب ولكل شرفاء العالم، مبروك للكبير والصغير، وأولاد الشهداء وأمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم".

وأضاف "مجاهد"، خلال تقديمه برنامج "الملف"، على قناة "العاصمة"، أن حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، كان لها دور كبير في نشر الفرحة في الشارع المصري سواء قبل الانتخابات الرئاسية أو أثناء إجرائها أو في الاحتفالات بفوز السيسي.

وتابع: "فرحة المصريين هي فرحة الحصول على امتياز في أصعب امتحان على مر التاريخ في الوطنية".

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