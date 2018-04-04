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مجدي طنطاوي: توفير 55 مليار جنيه لصالح وزارة النقل لتنفيذ تطوير شامل

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 04:38 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الإعلامي مجدي طنطاوي إن وزير النقل، هشام عرفات، يعمل باحترافية واحترام، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيوفر لوزارته 55 مليار جنيه من أجل التطوير، مطالبًا بحل خلافات وزارة النقل مع مجلس النواب.

وأضاف "طنطاوي"، في برنامج "كلام جرايد" على قناة "العاصمة"، أن الوزير رجل مجتهد وينزل ويشارك ويحاول تخفيف الكوارث، مشيرا إلى أنه يجب على الوزير الحضور لمجلس النواب، خاصة أنه غير مقبول بين البرلمان والحكومة.

وأكد أنه يجب تعاون الحكومة ومجلس النواب، وعلينا دفع الوطن إلى الأمام، وعلينا القضاء على فكرة الصراع القائم بين مجلس النواب والوزارات.

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