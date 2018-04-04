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أخبار العالم

قمة «ترفيه» سعودية أمريكية في لوس أنجلوس.. اليوم

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:04 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
تعقد في لوس أنجلوس الأمريكية اليوم الأربعاء قمة سعودية أمريكية للترفيه تحمل عنوان "مستقبل الترفيه في المملكة" يحضرها وزراء ورؤساء أهم الشركات المتخصصة في قطاع الترفيه بأمريكا والسعودية.

وتعلق صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن هذه الزيارة تدخل ضمن برنامج زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لأمريكا، وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تحوي ضمن أهدافها "إحداث نقلة نوعية في قطاع الترفيه".

وتهدف القمة إلى عرض أبرز ما توصل إليه قطاع الترفيه في السعودية، وجذب المستثمرين عبر استعراض أهم الفرص الاستثمارية المناسبة في القطاع، وبناء جسر جديد في التواصل بين البلدين في هذا المجال، وتوقيع اتفاقيات تنهض بقطاع الترفيه في السعودية.

وكشفت الصحيفة بوجود حلقات نقاش يثريها عدد من الرواد ورؤساء الشركات في مجال الترفيه بالسعودية وأمريكا.

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