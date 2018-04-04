«فانتا»: المنتخب ليس مؤسسة خيرية.. و«أبو تريكة» أصبح من الماضي

أبدي فانتا المدرب العام للمنتخب الوطني، اندهاشه من مطالبة الجماهير باختيار بعض اللاعبين للانضمام لقائمة المنتخب فى المونديال روسيا القادم 2018.



وأضاف "فانتا" في تصريحات برنامج "اكسترا تايم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن المنتخب ليس مؤسسة خيرية لتكريم اللاعبين، مؤكدًا أن الاختيار يتم بناء على المستوى الذي يقدمه اللاعبون مع أنديتهم.



وأكمل أنه سمع عن نجوم لها تأثيرها الكبير فى الشارع المصرى مثل محمد أبو تريكة وتلقى تعليقات من الجمهور برغبتهم فى مشاهدتهم له بالمونديال، مؤكدًا أن أبو تريكة أصبح من الماضى والمنتخب ينظر إلى المستقبل .