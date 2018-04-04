ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمود فايز: محمد شيحة سبب وجود هيكتور كوبر مع الفراعنة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:23 ص
محمود فايز
محمود فايز
قال محمود فايز المدرب المساعد للمنتخب الوطني إن وكيل اللاعبين محمد شيحة هو من رشح المدير الفني للفراعنة الأرجنتيني هيكتور كوبر لرئيس اتحاد الكرة المهندس هاني أبو ريدة.

وأضاف فايز، في تصريحات لبرنامج "اكسترا تايم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن المهندس هاني أبو ريدة أنهى المفاوضات للتعاقد مع هيكتور كوبر وأخطر جمال علام رئيس الجبلاية بذلك لإنهاء التعاقد مع المدرب الأرجنتيني.

واختتم، أن جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر يعمل كمنظومة واحدة منذ 10 سنوات مضيفا، أن المدرب العام للفراعنة فانتا كان لاعبا مهما جدا في فريقه بالأرجنتين.

ترشيحاتنا

هاني رمزي: رفضت أكون «معيدًا» ولقيت نفسي في الفن

«من وصايا الرسول».. 10 أحاديث نبوية عن فضل الذكر

مكرونة بالتونة والطماطم بطريقة الشيف شربيني

هذه الأعراض مؤشر لوجود حمل خارج الرحم.. انتبهي لها

السعودية تجمع الحريري وجعجع وجنبلاط على طاولة واحدة في لقاء تاريخي

أستاذ تفسير بالأزهر: حديث «ناقصات عقل ودين» فيه مدح وثناء للمرأة.. فيديو وصور

بشرى نبوية للمرأة.. «4 أمور» تدخلك الجنة

التعليم توقع الاتفاق النهائي المنظم لأعمال الشهادة البريطانية داخل مصر..اليوم

مساعد هيكتور كوبر: «الفراعنة استطاعوا إنتاج جيل جديد في زمن قياسي»

حبس عامل قتل صديقه في مشاجرة بسبب 500 جنيه

خبراء: «جونسون» خاطر بمنصبه عندما كذب بشأن تورط روسيا في تسميم «سكريبال»

طرح ألبوم فارس كرم عبر "يوتيوب"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد هنيدي يسخر من هدف رونالدو في لقاء ريال مدريد ويوفنتوس

لقطات عن حياة الناشطة "ويني مانديلا".. صور

مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور

رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويعتلي صدارة هدافي العالم لأول مرة هذا الموسم

شباب التايكوندو يصل تونس لخوض تصفيات الأولمبياد وبطولة العالم

فيديو

تعرفي على طريقة تحضير رول بالثوم صيامي مع الشيف أميرة شنب
خالد الغندور يحكي واقعة كادت تنهي مسيرة «الثعلب الصغير».. فيديو
خالد الغندور: لاعبو الزمالك «اشتكو» من ضغوط مرتضى منصور.. فيديو
خبير منشطات يكشف حقيقة إيقاف محمد صلاح وعدم المشاركة في المونديال.. فيديو
خالد الغندور يفجر مفاجأة حول حل مجلس إدارة الزمالك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟