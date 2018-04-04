محمود فايز: محمد شيحة سبب وجود هيكتور كوبر مع الفراعنة

قال محمود فايز المدرب المساعد للمنتخب الوطني إن وكيل اللاعبين محمد شيحة هو من رشح المدير الفني للفراعنة الأرجنتيني هيكتور كوبر لرئيس اتحاد الكرة المهندس هاني أبو ريدة.



وأضاف فايز، في تصريحات لبرنامج "اكسترا تايم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن المهندس هاني أبو ريدة أنهى المفاوضات للتعاقد مع هيكتور كوبر وأخطر جمال علام رئيس الجبلاية بذلك لإنهاء التعاقد مع المدرب الأرجنتيني.



واختتم، أن جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر يعمل كمنظومة واحدة منذ 10 سنوات مضيفا، أن المدرب العام للفراعنة فانتا كان لاعبا مهما جدا في فريقه بالأرجنتين.



