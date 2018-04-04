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مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:52 ص
مايا أنجلو - صورة
مايا أنجلو - صورة ارشيفية
آية التيجي
في ذكرى وفاة مارجريت آن جونسون، والتي اشتهرت باسم "مايا أنجيلو"، الشاعرة والكاتبة الأمريكية، حيث إنها أصدرت سبع سير ذاتية وخمسة كتب في فن المقال، والعديد من المجموعات الشعرية، وتنسب إليها قائمة من المسرحيات والأفلام والبرامج التليفزيونية التي امتدت نحو أكثر من خمسين عام.

ولدت "مايا" في ٤ أبريل ١٩٢٨، سانت لويس، ميزوري، الولايات المتحدة، وتوفيت في ٢٨ مايو ٢٠١٤، وينستون سالم، كارولاينا الشمالية، الولايات المتحدة، قد أطلق عليها اسم مايا عندما كانوا صغارًا. ثم اتخذت اسم مايا أنجيلو بعد زواجها من بحار يوناني سنة 1952 اسمه توش انجيلو ودخولها عالم الفن والمسرح.

وتعتبر "مايا" صوتًا من أعظم أصوات الأدب المعاصر بوصفها امرأة ريادية متميزة، كشاعرة، أكاديمية، مؤرخة، ممثلة، كاتبة مسرحية، ناشطة في الحقوق المدنية، منتجة ومخرجة، "مايا أنجيلو" تواصل السفر وحضور المناسبات في أنحاء العالم، ونشر ما لديها من حكمة وخبرة في الحياة، وهي تتقن خمس لغات، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، والافريقية.

وظهرت مايا أنجيلو في عديد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات والأفلام الوثائقية، كما أنها حصلت على ترشيح لجائزة إيمي لقيامها بدور الجدة في المسلسل الأمريكي الشهير (الجذور)، ولها من المؤلفات اثنا عشر كتابًا صنفت ضمن المؤلفات الأكثر مبيعا، منها: (أعلم لماذا يغني الطائر الأسير)، و (أغنيه أطلقت الى السماء)، و (حتى النجوم تبدو موحشة).

وحصلت مايا أنجيلو على عدد من الجوائز منها ميدالية الرئيس للفنون جائزة جرامي لأفضل عمل صوتي، كما أن ريدر دايجست صنفتها ضمن أفضل مئة كاتب للقرن العشرين، كما أنها منحت (48) شهادة فخرية من قبل جامعات في أنحاء الولايات المتحدة.
مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور
مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور
مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور
مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور
مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور
مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور

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مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور

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