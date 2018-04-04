أطعمة لا تستهيني بقدرتها في حرق الدهون العنيدة

أطعمة عديدة يساعد تناولها على حرق أسرع للدهون لكن فى المقابل يجهل الكثيرون أهمية تناولها إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمه موقع هيلث كير الأمريكى لا تترددى فى تناولها.





1- الطماطم.. منخفضة السعرات وتعطيك الشعور بالشبع وتحافظ على حركة الهضم لغناها بمضادات الاكسدة





2- الشوفان.. يعزز التمثيل الغذائي و يساعدك على الشعور بالشبع فترة أطول لغناه بالألياف.





3- بذور الخردل .. تضفي طعمًا وتحفز التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية و تفتيت الدهون أيضًا.





4- البطاطا الحلوة .. قليلة السعرات الحرارية وتساعد على الشبع بين وجبات الطعام لغناها بالألياف وفيتامين C والبوتاسيوم



